تنويه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن مبادرة إلغاء الغرامات

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​​​دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع مكلفيها الخاضعين للأنظمة الضريبية، إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي وحتى الثلاثين من يونيو المقبل.

وأوضحت الهيئة بأن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم و/أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن المبادرة تتضمن مراحل ثلاث، الأولى من تاريخ الحادي والعشرين من يناير وحتى نهاية مارس الجاري، حيث يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل، في حين يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 75% وذلك في المرحلة الثانية من المبادرة ابتداءً من أبريل وحتى نهاية مايو، فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% خلال شهر يونيو من عام 2021م.

ودعت “الزكاة والدخل” المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل​ عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة الذي تم إطلاقه مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

كما نوهت بأنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة وخدمات الهيئة الأخرى؛ التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).​