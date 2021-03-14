توجيه عاجل من «أمين الرياض» بشأن حادثة «طفلة الواشلة» ضحية الكلاب الضالة

تواصل – فريق التحرير:

وجه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له طفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، بعد هجوم الكلاب الضالة عليها ونهش جسدها حتى وفاتها.

وأكدت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأحد، أن التوجيه تضمن الرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

يأتي توجيه أمين الرياض، بعد الحادثة المُفجعة التي تعرضت لها الطفلة شهد -رحمها الله-، التي تعرضت لهجوم من كلاب ضالة بعد خروجها من استراحة أهلها للحظات، وعند خروج والدتها للبحث عنها شاهدت الكلاب تنهش جسدها فاستغاثت بالحضور لإنقاذ طفلتها لكنها فارقت الحياة بعد وصولها للمستشفى بساعات.

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