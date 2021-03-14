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حادث مُفجع في الرياض.. كلاب تنهش جسد طفلة أمام أعين والدتها وتتسبب في وفاتها

حادث مُفجع في الرياض.. كلاب تنهش جسد طفلة أمام أعين والدتها وتتسبب في وفاتها
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تواصل – فريق التحرير :

شهدت الرياض حادثة مفجعة، حيث توفيت طفلة تدعى شهد بعد أن نهشتها الكلاب الضالة أمام أعين والدتها.

ودشن رواد موقع تويتر، هاشتاق #كلاب_تنهش_جسد_طفله، والذي تصدر قائمة الترند على موقع التغريد المصغر على مستوى المملكة، عبروا خلاله عن حزنهم إثر وقوع هذه الحادثة المفجعة.

من جانبه، قال الإعلامي فهد اللويحق: ” لطالما تكلمنا وطالبنا الأمانات بمعالجة وضع الكلاب، ولكن حدثت الفاجعة وافترست خمسة كلاب ضالة طفلة لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، في منطقة الرياض، وقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها وتفارق الحياة.

وأضافت مغردة: ” لا حول ولا قوة إلا بالله، خمسة #كلاب_تنهش_جسد_طفله لا يتجاوز عمرها 4 سنوات في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بعد خروجها من استراحة أهلها للحظات وعند خروج والدتها للبحث عنها شاهدت الكلاب تنهش جسدها فاستغاثت بالحضور لإنقاذ طفلتها لكنها فارقت الحياة بعد وصولها للمستشفى بساعات”.

وقالت أخرى: “لا حول ولا قوة إلا بالله ربي يربط على قلب والديها وينزل عليهم السكينة خبر مفجع”.

وطالب رواد مواقع التواصل الجهات المختصة بسرعة إيجاد حل للكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع والتي تشكل خطراً على الأهالي.

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