«الأرصاد» تتوقع استمرار تأثير نشاط الرياح والعوالق الترابية على 11 منطقة

تواصل – فريق التحرير :

‏توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير نشاط ‎الرياح والأتربة المثارة والعوالق الترابية من اليوم ‎الأحد إلى ‎الأربعاء على ‎نجران ‎وعسير ‎والباحة ومكة المكرمة ‎والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق ‎القصيم ‎وحائل ‎والرياض.

كما توقع المركز أن تمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق ‎الجوف ‎والحدود الشمالية ‎والمنطقة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).