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3 طرق بسيطة لتحلية الطعام دون سكر

3 طرق بسيطة لتحلية الطعام دون سكر
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تواصل – وكالات:

قال موقع Real Simple الأمريكي، أن الحد من كمية السكر في الأطعمة التي نتناولها يعد أحد أفضل الأشياء التي يمكننا القيام بها لتحسين مستوى الصحة العامة.

من جانبه، كشف الموقع عن 3 طرق بسيطة لتحلية الطعام دون سكر وهي:

1- الفواكه والخضروات الغنية بالألياف

الفواكه الناضجة والطازجة مثل الموز والكمثرى والأناناس، بالإضافة إلى الخضار مثل البطاطا الحلوة، تضيف نكهة حلوة طبيعية بدون إضافة السكر.

توضح تايلر لي، مؤلفة كتاب “Half the Sugar, All the Love: 100 Easy, Low-Sugar Recipes for Every Meal of the Day”: “هناك فرق مهم بين السكر المضاف، مثل السكر المحبب، والعسل، والسكر الطبيعي الموجود في الفاكهة والخضروات”، مضيفة: “الألياف هي أحد الاختلافات الكبيرة.”

إذ تساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكر في الجسم ، مما يجعل من السهل معالجته، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تضيف تايلر لي: “تضيف الكمثرى حلاوة طبيعية وقوامًا كريميًا لكل شيء بدءًا من تتبيلة سلطة بذور الخشخاش وحتى كعكات التوت، والبطاطا الحلوة هي المكون السري في الـ”دبل تشوكليت براونيز” – فهي تعزز الحلاوة مع تقليل السكر المضاف بمقدار الثلثين مقارنة بمزيج البراوني المعبأ، ويعمل اليقطين بطريقة مماثلة، ويمكن استخدامه لتحلية وإضافة عمق النكهة في إعداد الفطائر والكعك”.

2- المكسرات والبذور

تقول تايلر لي: “المكسرات والبذور هي سر آخر من أسرار الطهي باستخدام كمية أقل من السكر المضاف”.

إذ يعد تحميص المكسرات خطوة صغيرة تؤتي ثمارها عندما تحتاج إلى تضخيم النكهة دون إضافة السكر، ويمكن أن تضيف المكسرات أيضًا قواما إلى ألأـطعمة، مما يساعد في الحصول على وصفات قليلة السكر.

3- البهارات

تعد التوابل عنصرا أساسيا للطهي منخفض السكر، فوقفا لتايلر لي “أستخدمها بشكل كبير في وصفات كتابها لتعزيز النكهة”.

وتقول تايلر لي إن إضافة الفانيليا والقرفة وجوزة الطيب والهيل تعطي حلاوة دون إضافة السكر.

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