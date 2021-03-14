«حساب المواطن» يوضح خطوات تغيير «الآيبان البنكي» للمستفيد

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” خطوات تغيير رقم الحساب البنكي” الآيبان” للحصول على المبلغ المستحق من البرنامج.

وأبان “حساب المواطن”، في رده على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه بإمكان المستفيد تغيير الآيبان البنكي عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

-تسجيل الدخول إلى البرنامج (هنا)

-تفاصيل الطلب

-بيانات الحساب البنكي، وإدخال رقم الآيبان الجديد

وأكد حساب المواطن أنه يشترط أن يكون رقم “الآيبان” مرتبط باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان هناك استحقاق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً.