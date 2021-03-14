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متحدث «صحة الشرقية» يوضح أكثر الفئات تأثراً بموجة الغبار.. ويوجه نصيحة مهمة

متحدث «صحة الشرقية» يوضح أكثر الفئات تأثراً بموجة الغبار.. ويوجه نصيحة مهمة
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أسعد سعود، مرضى الربو وكبار السن من خطورة الغبار الذي تشهده المنطقة منذ أمس الأول الجمعة.

ونصح “سعود” بضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل محكم، والحرص على ارتداء الكمامات ذات تصفية الهواء مع تغييرها باستمرار، وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأضاف متحدث صحة الشرقية، أن كبار السن ومرضى الربو، الأكثر تأثراً بالغبار، مشدداً على عدم الخروج أثناء التقلبات الجوية إلا للأعمال الضرورية.

وأكد على ضرورة اتباع النصائح والإرشادات مع موجة الغبار التي ضربت المنطقة، نظرا لأن الغبار من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

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