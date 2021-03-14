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طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية على هذه المناطق

طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

عوالق ترابية

‏وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء المملكة اليوم الأحد معتدلة نهاراً على الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية.

كما توقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة ليلاً فجر الإثنين1442/8/1هـ، حارة على الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهاراً معتدلة فجر الإثنين1442/8/1هـ ، كما يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا على أجزاء من شمال وغرب ووسط وشرق المملكة مع وجود عوالق ترابية.

نصائح

– ضرورة الحرص علي إغلاق الأبواب والنوافذ تجنبا لدخول الغبار إلى المنزل.

-ينصح بالتزام المنزل خلال الغبار، وذلك تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

-ارتداء الكمامات عند التعرض للغبار للحفاظ علي صحتك، وأيضا تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

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