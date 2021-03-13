مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تدخل حيز التنفيذ.. إليكم رابط دليل المستخدم

تواص – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الإنتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

فيما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد برفع طلب الخروح والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر، وتسمح خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.