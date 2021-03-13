الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الشيخ الخضير يوضح حكم النوم بعد صلاة العصر

الشيخ الخضير يوضح حكم النوم بعد صلاة العصر
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا حكم النوم بعد صلاة العصر.

وقال الخضير، إن النوم بعد صلاة العصر صرح جمع من أهل العلم بكراهته، ويروون فيه حديثًا هو في الحقيقة لا يثبت: «من نام بعد العصر فاخْتُلِسَ عَقْلُه فلا يلومن إلا نفسه» [مسند أبي يعلى: 4918]، وهذا ليس بحديث.

وأضاف الشيخ الخضير “وعلى هذا فلا شيء في النوم بعد العصر؛ إلا أن النوم في القيلولة وهي ما قبل صلاة الظهر أو بعدها لا شك أنه وقت الراحة، وهو المعروف عند العرب وعند المسلمين، لكن يبقى أنه إذا احتاج إلى النوم كما في وقتنا هذا حيث يستمر العمل الوظيفي إلى قرب العصر فلا يتمكن من النوم قبل العصر، فإذا نام بعد العصر لا شيء فيه؛ ليستعين بهذه النومة وبهذه الراحة على ما يستقبل من أعمال في أول الليل، وبعض شيوخنا ينامون بعد العصر، وعلى هذا فلا شيء فيه.

الصورة

مواد ذات صلة

الشيخ الخضير يوجه رسالة لمن يضيق صدره بسبب إنجاب البنات

الشيخ الخضير يوجه رسالة لمن يضيق صدره بسبب إنجاب البنات

الشيخ الخضير يوضح ما هو نظر الفجاءة

الشيخ الخضير يوضح ما هو نظر الفجاءة

ما حكم التعامل مع المسيئين لأهل العلم؟ الشيخ الخضير يجيب

ما حكم التعامل مع المسيئين لأهل العلم؟ الشيخ الخضير يجيب

الشيخ الخضير يوضح حكم صلاة الرجل في المنزل

الشيخ الخضير يوضح حكم صلاة الرجل في المنزل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة