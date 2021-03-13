مأساة أسرة.. وفاة الوالد والأم في حالة حرجة بعد رفضهم تلقي لقاح كورونا 

تواصل – فريق التحرير:

أعاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نشر سلسلة تغريدات أكد من خلالها على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حتى لا تتكرر مأساة أسرة رفضت اللقاح وتعرضت للإصابة بالفيروس.

وتطرقت التغريدات، التي نشرها الإعلامي حاتم المسعودي، لقصة مؤثرة عن أسرة فقدت الأب بينما الأم في حالة حرجة بسبب رفضهم تلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد تأثرهم بالشائعات الخاطئة بشأن اللقاح.

وقال المسعودي “زميل، توفر لوالديه موعد للحصول على لقاح كورونا قبل شهرين، وبسبب الشائعات، والخوف من اللقاح، تم رفض الموعد، قبل أسبوعين أصيبت الأسرة بفيروس كورونا، قبل يومين توفي والده، ووالدته في العناية الحرجة”.

وأضاف حاتم المسعودي : “الدولة حفطها الله وفرت كل شي، الدور الآن على الجميع للمسارعة بالحصول على اللقاح”.

وتابع الإعلامي المسعودي “المتسبب الأكبر (المحرض) أو (ناقل الشائعات) الذي بجهل وبلا دراية، يؤثر على قرارات الآخرين، ويصّر على توثيق الشائعة بمصادر ضعيفة بدلاً من الاستناد على الأبحاث والمصادر الرسمية”.