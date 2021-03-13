نصب واحتيال مالي.. شرطة مكة تطيح بمواطن ومقيم امتهنا ترويج العملات المزيفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم السبت، أنه تم القبض على مواطن ومقيم بعد ارتكابهما عمليات نصب واحتيال مالي.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية بالعقدين الخامس والسابع من العمر، بعد ارتكابهما عمليات نصب واحتيال مالي، وذلك بإيهام ضحاياهما أنهما يمتلكان عملات أجنبية بأقل من قيمتها السوقية وبيعها إليهم، وضبط بحوزتهم (98) ربطة ورق لعملات مزيفة.

وأضاف متحدث شرطة مكة أنه جرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.