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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع التاسع

«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع التاسع
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا الرابط)

كما نشرت الوزارة جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، والمرحلة الثانوية المستوى الثاني والرابع والسادس) والمرحلة الثانوية البرنامج الاختياري من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني.

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