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مرصد تمير يستعد لترائي هلال شهر شعبان (فيديو)

مرصد تمير يستعد لترائي هلال شهر شعبان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أنهت لجنة الترائي في مرصد تمير، مساء اليوم السبت، استعداداتها لترائي شهر شعبان وسط وجود عوالق ترابية في الأجواء.

يذكر أن أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، توقع أن ‏تكون عدة شهر شعبان هذا العام 1442 هـ 30 يومًا، إذ أن القمر سيغرب قبل الشمس يوم 29 شعبان بنحو 29 دقيقة وفقًا ‏لأفق مكة المكرمة.‏

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رجب 1442هـ، ‏وغدًا الأحد سيكون أول أيام شهر شعبان.‏

وأضاف أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون يوم ‏‏30 شعبان في تمام الساعة 5.31 صباحًا، وعليه تكون غرة شهر ‏رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل.‏

وتابع عبدالله المسند أن القمر يوم 29 رمضان سيغرب قبل الشمس في أفق مكة ‏بنحو 12 دقيقة، وبالتالي سيكون موعد الاقتران عند الساعة ‏‏10.00 من اليوم نفسه، وبالتالي لن يظهر الهلال في الأفق، ‏وعليه سيكمل رمضان 30 يوما، ويكون يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفط

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