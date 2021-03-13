تحذير من استمرار العواصف الرملية على أجزاء من منطقة الرياض

تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911” من استمرار العواصف الرملية على أجزاء من منطقة الرياض.

وقال مركز 911 عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تحذير من الأرصاد عن استمرار عواصف رملية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة ⁧الرياض وتشمل ( السليل، وادي الدواسر) وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.