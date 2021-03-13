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«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الإتصالات السعودية عن توفر (7) وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات (إدارية / تقنية / هندسية) للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظــائف المتاحة كالتالي:

1- أخصائي أول عمليات البنية التحتية.

(Senior Infrastructure Operation Specialist)

– درجة البكالوريوس فما فوق؛ في تخصصات: علوم الحاسب ، تقنية معلومات ، هندسة اتصالات.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة في مجال الخدمة الفنية والصيانة في قطاع التكنولوجيا / الاتصالات.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- مهندس أول تصميم البنية التحتية.

(Senior Infrastructure Design Engineer)

– درجة البكالوريوس فما فوق؛ في تخصصات: تقنية هندسية أو تخصصات تقنية / هندسية ذات صلة.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة في مجال تصميم الدوائر / النظام / البنية التحتية / التطبيقات.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- أخصائي تسويق.

(Marketing Specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة في  مجال التسويق أو أبحاث السوق أو التسويق الرقمي أو الإعلان أو العلاقات العامة أو مجالات التسويق الأخرى.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

– مسؤول عن تقديم خدمات اتصال وشؤون إعلامية للشركة والإشراف على تجميع ومقارنة بيانات متطلبات السوق والعميل ، والمساعدة في تصميم مختلف مبادرات التسويق.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

4- مدير قسم تخطيط الحسابات والأداء.

(Managed Accounts Planning)

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال ، تقنية معلومات ، تسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة (5) سنوات كحد أدنى في إدارة الأداء وإدارة البيانات.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

– مسؤول عن دعم مديري الحسابات والمبيعات في قسم المبيعات وتطوير تقارير الأداء ، وتحديد منهجيات التتبع.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

5- مدير قسم الرقابة المالية.

(Financial Control Section Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة اعمال، اقتصاد، مالية) أو ما يعادلها.

– خبرة (5) سنوات كحد أدنى في الرقابة المالية وعمليات المحاسبة.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية

– مسؤول عن إدارة ودعم جميع العمليات المتعلقة بالمحاسبة التشغيلية ، وضمان إكمال الفواتير والتحصيلات والمدفوعات بدقة وفي الوقت المناسب.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

6- أخصائي تطوير أعمال.

(Business Development Specialist)

– درجة البكالوريوس فما فوق؛ في تخصصات: ادارة اعمال، موارد بشرية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة  في الموارد البشرية والتطوير التنظيمي ويفضل أن يكون في قطاع التكنولوجيا / الاتصالات.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

– مسؤول عن إدارة العمليات اليومية وانشطة تخطيط وتطوير الموارد البشرية والإشراف على مطابقة البيانات الأساسية للموارد البشرية وإدارة المهام الروتينية.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

7- مدير قسم القياس والبحوث CEX.

(CEX Measurement & Research Manager)

– درجة البكالوريوس فما فوق؛ في تخصصات: ادارة اعمال، تكنولوجيا معلومات ، تسويق أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (8) سنوات من الخبرة في الأداء وإدارة البيانات وأتمتة مؤشرات الأداء الرئيسية.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

– مسؤول عن مراجعة وتحليل أنشطة تجارب العملاء الحالية ومؤشرات الأداء الرئيسية وتصميم أدوات جمع البيانات.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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