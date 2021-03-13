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«الحقيل» يوجه الأمانات والبلديات بسرعة معالجة آثار موجة الغبار

«الحقيل» يوجه الأمانات والبلديات بسرعة معالجة آثار موجة الغبار
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل الأمانات والبلديات كافة بسرعة معالجة الآثار التي خلّفتها موجة الغبار التي ضربت عددًا من مدن ومناطق المملكة أمس، مُخلّفة العديد من الأضرار على مستوى تجمع الأتربة والرمال في الطرق والأماكن العامة.
وشملت توجيهات الحقيل البدء في تنفيذ خطة للنظافة العامة من خلال الكنس الآلي واليدوي لمعالجة ما خلّفته موجة الغبار، إلى جانب تنفيذ برامج غسل الأرصفة والأماكن المخصصة للمشي من الأتربة والغبار، إضافة إلى إزالة الأشجار المتضررة من تلك الموجة من الشوارع والطرق في مختلف المناطق، على أن يتم توزيع عمال النظافة في مختلف المواقع مع التأكد من اتخاذ إجراءات تضمن عدم تعرضهم للأضرار الصحية الناتجة عن الرمال المتجمعة التي خلّفتها الموجة.

وتضمنت التوجيهات التشديد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المختلفة والطارئة الناجمة عن الموجة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق المتضررة، وتسخير إمكانيات الوزارة والأمانات والبلديات لمعالجة الآثار في أسرع وقت.

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