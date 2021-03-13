الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الزعاق»: الموجة الغبارية تلاشت وتبخرت.. وسنعيش آثارها اليوم (فيديو)

«الزعاق»: الموجة الغبارية تلاشت وتبخرت.. وسنعيش آثارها اليوم (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، استمرار تأثير الموجة الغبارية على بعض المناطق، اليوم السبت، رغم انتهاء الموجة الغبارية.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن الموجة الغبارية التي عاشتها المملكة يوم أمس ستعيش بعض المناطق على آثارها اليوم السبت، وذلك بسبب الغبار العالق في طبقات الجو العليا.

وأضاف الزعاق: “أي أننا لن نشاهد الشمس بوضوح وسيكون الغبار مترسبًا على الأشياء أما الموجة الغبارية فقد تلاشت وتبخرت في جميع الأماكن”.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق ( نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة )، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

مواد ذات صلة

الأرصاد تتوقع نشاط للرياح على 7 مناطق.. والدفاع المدني: التحذيرات مستمرة (فيديو)

الأرصاد تتوقع نشاط للرياح على 7 مناطق.. والدفاع المدني: التحذيرات مستمرة (فيديو)

تحذير مهم من متحدث «الأرصاد» بشأن الخروج والسفر خلال العاصفة الرملية

تحذير مهم من متحدث «الأرصاد» بشأن الخروج والسفر خلال العاصفة الرملية

بالفيديو.. العاصفة الغبارية «حمراء» تتسبب في انعدام الرؤية بـ«الرياض»

بالفيديو.. العاصفة الغبارية «حمراء» تتسبب في انعدام الرؤية بـ«الرياض»

بالفيديو.. العاصفة الرملية «حمراء» تدخل أجواء «المجمعة»

بالفيديو.. العاصفة الرملية «حمراء» تدخل أجواء «المجمعة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>