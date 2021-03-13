«الزعاق»: الموجة الغبارية تلاشت وتبخرت.. وسنعيش آثارها اليوم (فيديو)

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توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، استمرار تأثير الموجة الغبارية على بعض المناطق، اليوم السبت، رغم انتهاء الموجة الغبارية.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن الموجة الغبارية التي عاشتها المملكة يوم أمس ستعيش بعض المناطق على آثارها اليوم السبت، وذلك بسبب الغبار العالق في طبقات الجو العليا.

وأضاف الزعاق: “أي أننا لن نشاهد الشمس بوضوح وسيكون الغبار مترسبًا على الأشياء أما الموجة الغبارية فقد تلاشت وتبخرت في جميع الأماكن”.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق ( نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة )، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.