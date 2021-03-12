لحملة الماجستير.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين.

وأوضح المستشفى أن الوظائف، لحمَلة شهادة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى :

– صيدلي أول: درجة الماجستير في تخصصات: (الصيدلة، أو الصيدلة السريرية).

– صيدلي إكلينيكي ثانٍ: درجة الماجستير في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المتاحة، يمكن الدخول على الرابط التالي (هنا) .