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«فادعُ الله أن لا أتكشف».. تأثر الشيخ «الشريم» في خطبة الجمعة بقصة امرأة من أهل الجنة

«فادعُ الله أن لا أتكشف».. تأثر الشيخ «الشريم» في خطبة الجمعة بقصة امرأة من أهل الجنة
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تواصل – فريق التحرير:

تأثر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم خلال خطبة الجمعة بالحرم المكي، عندما روي قصة امرأة من أهل الجنة طلبت من النبي أن يدعو لها الله بألا تنكشف عورتها لكونها مصابة بالصرع.

وقال الشيخ الشريم إنه عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَلَا أُرِيَكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّودَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِني أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ تَعَالَى لِي، قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوتُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافِيَكِ»، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفُ، فَدَعَا لَهَا”.

وأكد الشيخ الشريم، أن ظاهرة التحرش بالأعراض وهو الاعتداء بالطرف الآخر، نبتةً مغروسة لدى بعض الأفراد ذكورًا وإناثا ممن أفئدتهم هواء ولم يعمرها وازع ديني ولا سمت عرفي ولا خلق فطري ولا ذوق عام.

وأشار إلى أنها ظاهرة منغصة وآفة مفسدة شغلت أذهان ذوي العلم والتربية والحقوق واستنفرت أهل الاختصاص الأمني والعدلي، وشجبتها المجتمعات، ويجب السيطرة عليها .

 

 

 

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