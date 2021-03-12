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مدرسة «مواهب المملكة» تقيم دورة عن أهمية «الأمن السيبراني»

مدرسة «مواهب المملكة» تقيم دورة عن أهمية «الأمن السيبراني»
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تواصل – فريق التحرير:

أقامت مدرسة مواهب المملكة، دورة تدريبية بعنوان الأمن السيبراني، قدمتها المدربة الأستاذة حنان المالكي، حيث حضر الدورة مشرفات مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة والمعلمات وأولياء أمور الطالبات.

وأوضحت المدربة المالكي، أن المملكة أولت أهتماماً بالغاً بالأمن السيبراني، وأن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تدعم برامج الأمن السيبراني وتطبيقاته.

وحذرت المالكي، من الوقوع في فخ الحسابات الوهمية والروابط المجهولة، والحرص على عدم الإفصاح عن أي بيانات إلا بعد التأكد من صحة المعلومات والجهات التي تتعامل معها، ودعت مستخدمي الشبكة العنكبوتية إلى استخدام أرقام سرية قوية التشفير حتى يصعب اختراقها أو تهكيرها.

وفي ختام الدورة قُدمت الشهادات للحضور والمشاركين.

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