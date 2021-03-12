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«بلدي الرياض» يستعرض أمام أمير المنطقة تقرير أسواق النفع العام والملاحظات الواردة من السكان

«بلدي الرياض» يستعرض أمام أمير المنطقة تقرير أسواق النفع العام والملاحظات الواردة من السكان
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تواصل – واس:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، يوم الثلاثاء 1442/7/25 هــ على التقرير الختامي لأعمال المجلس البلدي في الرياض لعام 2020، وخطة المجلس لعام 2021 ، وذلك خلال لقاء سموه برئيس وأعضاء المجلس البلدي .

وفي بداية اللقاء قدم رئيس المجلس خالد العريدي شكره لسموه على إتاحة الفرصة لاطلاع سموه على أعمال المجلس ، موضحاً ما تم إنجازه بالتنسيق مع الجهات التشريعية والتنموية والخدمية خلال الفترة الماضية، والتي بادر المجلس بالتنسيق والتكامل معها لنقل الملاحظات والمقترحات، بالإضافة إلى المشاركة في الجولات الميدانية لتحقيق المزيد من التفاعل بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها.

واستعرض العريدي، تقريراً عن البرنامج الذي يزمع المجلس تنفيذه بالتنسيق مع المواطنين عن طريق توزيع 10 آلاف استبانة على أحياء الرياض لرصد أولويات ساكني الأحياء من الخدمات البلدية، مثل الزحام المروري في عدد من النقاط الحرجة عند الجسر المعلق وامتداد الدائري الجنوبي من مخرج الفريان، بالإضافة إلى طريق الملك فهد قرب الجوازات، وتطوير عدد من الطرق ومداخل الأحياء، وكثرة الحفر وضعف جودة السفلتة.

وأشار إلى نشاطات المجلس والأعمال المنجزة ومنها تنفيذ 17 برنامجًا ومبادرة أسهمت في تعزيز مشاركة المواطن والمقيم في فعاليات المجلس المتعددة، ورصد أولويات السكان في عدد من القضايا المتعلقة بصحة البيئة، والطرق، وأسواق النفع العام، والبنية التحتية، والخدمات البلدية.

وفي نهاية الاجتماع شكر سموه رئيس وأعضاء المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

حضر الاستقبال أمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.

 

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