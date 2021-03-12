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«المسند» يتوقع: هدوء العاصفة الغبارية بعد منتصف الليل في الرياض.. والعوالق ستبقى حتى الصباح

«المسند» يتوقع: هدوء العاصفة الغبارية بعد منتصف الليل في الرياض.. والعوالق ستبقى حتى الصباح
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تواصل – فريق التحرير :

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تهدأ العاصفة الغبارية بالرياض منتصف الليل، مشيراً إلى أن العوالق الترابية ستبقى إلى صباح يوم غد.

وقال المسند خلال نشرة التاسعة على إم بي سي: “حالياً تتأثر منطقة الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم بهذه العاصفة الغبارية وتزحف نحو الجنوب والجنوب الشرقي بسرعة 60 كيلومتر في الساعة وهي كثيفة على منطقة الرياض والشرقية حالياً” .

وأضاف المسند: “متوقع أيضاً أن تضرب هذه العاصفة البحرين وقطر، وتنتقل للإمارات، فيما ستبقى بالمملكة حتى منتصف الليل، حيث ستتسلل للربع الخالي وتحمل المزيد من الغبار، وتتجه لنجران وعسير والباحة وأطراف منطقة مكة الشرقية”.

وتابع: “ستكون يوم غدٍ بإذن الله المناطق الشمالية معتدلة، وكذلك حائل، وربما تبقى عوالق وهباء عالق في الجو بالقصيم والشرقية والرياض”.

أما عن موعد انتهاء العاصفة عن الرياض، توقع المسند أن تهدأ العاصفة منتصف الليل، ولكن العوالق ستبقى لصباح يوم غدٍ السبت بإذن الله.

 

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