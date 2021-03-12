الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«العصا متعددة الأغراض» أحدث اختراعات جامعة المجمعة

«العصا متعددة الأغراض» أحدث اختراعات جامعة المجمعة
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكَّن فريق بحثي من جامعة المجمعة، من الحصول على وثيقة الحماية النهائية لبراءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والخاصة بنموذج صناعي لعصا طبية متعددة الأغراض تؤدي ثلاثة وظائف، وذلك عبر فريق مكون من عدة جهات برئاسة الدكتور رائد البرادعي من ⁧‫جامعة المجمعة‬⁩.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الفريق الدكتور البرادعي، أن الاختراع عبارة عن عصا قابلة للإستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة بعدة أشكال بحيث تتحول إلى كرسي وبها حامل جوال و مصحف متصل بها تقنياً.

وصممت العصا المتعددة الأغراض خصيصاً لتكون بديلاً فعالاً للكرسي المتوافر حالياً في الحرمين الشريفين، بحيث تستخدم من خلال ثلاث خطوات للمشي أو الجلوس وقت حاجة المستخدم، وهي متصلة بحامل جوال أو حامل مصحف ليتمكن المستخدم من ممارسة أموره الشخصية بواسطة الجوال.

هذا وقد ضم الفريق كل من رئيس الفريق الدكتور رائد سليم البرادعي من جامعة المجمعة، والبرفيسور محمد الطريقي من مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، والدكتور سند السبيعي من جامعة شقراء، والأستاذ أحمد بن زيد غازي العتيبي من جامعة المجمعة، والأستاذ ناصر الطريقي من القطاع الخاص.

وقدم الدكتور البرادعي شكره العميق لمعالي رئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن، على دعمه الكبير والمستمر لمنسوبي الجامعة خصوصاً في مجال الإختراعات والابتكارات بالجامعة، كما قدم شكره لوكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة الدكتور أحمد بن علي الرميح.

وبين الدكتور البرادعي، أن هذا النموذج الصناعي تم إنجازه بالتعاون مع استشاريين وفنيين من عدة قطاعات حكومية وأهلية بالمملكة، ومن ضمنها جامعة شقراء، ودار الإستشارات الطبية والتأهيلية، بالتعاون مع مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل.

مواد ذات صلة

فريق طبي بالمملكة يبتكر جهازاً للكشف عن نتائج فحص «كورونا» في 15 دقيقة فقط

فريق طبي بالمملكة يبتكر جهازاً للكشف عن نتائج فحص «كورونا» في 15 دقيقة فقط

براءة اختراع لـ«أبل» لإنتاج سماعات لاسلكية يُمكنك التحكم بها بالنقر فوق أسنانك

براءة اختراع لـ«أبل» لإنتاج سماعات لاسلكية يُمكنك التحكم بها بالنقر فوق أسنانك

طبيب يحصل على براءة اختراع لجهاز ينهي معاناة مرضى السكري بعيادات الأسنان (فيديو)

طبيب يحصل على براءة اختراع لجهاز ينهي معاناة مرضى السكري بعيادات الأسنان (فيديو)

طبيب بالحرس الوطني يحصل على براءة اختراع من أمريكا

طبيب بالحرس الوطني يحصل على براءة اختراع من أمريكا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة