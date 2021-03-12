تحذير مهم من متحدث «الأرصاد» بشأن الخروج والسفر خلال العاصفة الرملية

تواصل – فريق التحرير :

أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، على أهمية الحرص على التقيد بتعليمات الجهات المختصة المعنية بالتعامل المباشر والميداني مع الظواهر الجوية.

ودعا متحدث الأرصاد، إلى متابعة تقارير الأرصاد أولاً بأول لتحديد المواعيد المناسبة للخروج أو السفر، نظراً للتقلبات الجوية والرياح النشطة التي تساهم في تدني مستوى الرؤية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي الحناكية والمهد تضمنت سحب رعدية ورياح نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11:55 مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً لمنطقة حائل، تضمن توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة، و نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ويستمر الإنذار حتى الساعة الثانية صباحاً ليوم السبت، وقد شمل التنبيه (الحائط – الشملي – الشنان – الغزالة – بقعاء – حائل – موقق ).

من جهة أخرى أصدر المركز تنبيهاً بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة، و نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الجوف، ويشمل التنبيه (القريات – دومة الجندل – سكاكا – طبرجل )، وتستمر الحالة حتى الساعة 12 صباحاً ليوم السبت .