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«الغذاء والدواء» تُعلّق تسجيل مستحضر «بروتون» لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي

«الغذاء والدواء» تُعلّق تسجيل مستحضر «بروتون» لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارا بتعليق تسجيل وسحب مستحضرPROTON 40MG E.C TABLETالمسجل بالهيئة برقمي تسجيل(134-212-01)و(135-212-01).

كما قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليق تسجيل وسحب مستحضرPROTON 20MG E.C TABLETلرقمي التسجيل(188-212-03) و(187-212-03).

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المستحضرين من إنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية(SPIMACO)، وتم سحب وتعليق تسجيل المستحضرين لعدم تكافئها حيوياً مع المستحضر المرجعي.

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضر حال توفره لديهم، كما خاطبت الشركة لسحبه من جميع الجهات المستفيدة، ودعت مستخدمي الدواء إلى مراجعة أطبائهم.

وجاء تعميم الهيئة بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم 18/1061/sfda/42القاضي بتعليق تسجيل وسحب المستحضر.

 

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