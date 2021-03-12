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استشاري يوضح أبرز أعراض عسر الهضم الوظيفي وكيفية التخفيف منها (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، عن أعراض عسر الهضم والأشياء التي يشعر بها الشخص عند حدوثه.

وقال الأبجيجي خلال برنامج “لا بأس” على قناة المجد، أنه عندما يبدأ الإنسان بالشعور بأعراض غريبة بعد الأكل مباشرة مثل زيادة عصارة المعدة، أو انقباضات المعدة، فهذا ما يسمى بعسر الهضم وهو شيء غير طبيعي، لأنه من الطبيعي ألا يشعر الإنسان بأي من هذه الأعراض عقب تناول الطعام.

وأضاف أن عسر الهضم الوظيفي، ليس مرتبطاً بوجود مشكلات في أو تغير عضوي في المعدة أو الأمعاء أو القولون.

وأشار الأبجيجي إلى أن عسر الهضم والغازات تعد من أبرز مشكلات الجهاز الهضمي، موضحاً أن أعراضه كالتالي:

-الشبع المبكر أثناء تناول الطعام

-الشعور بامتلاء مزعج بعد الانتهاء من تناول الطعام

-الإحساس بألم وحرقة في أعلى البطن

-الانتفاخ في الجزء العلوي للبطن بسبب تراكم الغازات

ويمكن التخفيف من عسر الهضم الوظيفي عن طريق تغيير نمط الحياة وتناول الأدوية المعالجة للحالة .

 

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