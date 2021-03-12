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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تعرّف على السيرة الذاتية لرئيس المحكمة الإدارية العليا الجديد

تعرّف على السيرة الذاتية لرئيس المحكمة الإدارية العليا الجديد
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تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين قراراً بتعيين الشيخ علي بن سليمان السعوي بتعيينه رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

وفيما يلي السيرة الذاتية للشيخ علي بن سليمان السعوي ، حيث تخرج فضيلته من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.

وعمل فضيلته عضواً بالمحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، و‏عضواً بالمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، كما عمل رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وعضواً في إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الإداري، ورئيساً لعدد من دوائر الاستئناف الإدارية، وقاضياً بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم.

 

 

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