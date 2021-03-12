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بالفيديو.. “التحالف” يدمر منظومة دفاع جوي معادٍ يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب

بالفيديو.. “التحالف” يدمر منظومة دفاع جوي معادٍ يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب
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تواصل – فريق التحرير :

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ يتبع للمليشيا الحوثية في جبهة مأرب.

وأوضح التحالف أن تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب.

وأكد التحالف دعمه عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

وكان متحدث التحالف، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر.

وشدد على أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

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