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بالفيديو.. العاصفة الغبارية «حمراء» تتسبب في انعدام الرؤية بـ«الرياض»

بالفيديو.. العاصفة الغبارية «حمراء» تتسبب في انعدام الرؤية بـ«الرياض»
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تواصل – فريق التحرير :

أظهرت عدة مقاطع مصورة، تأثير العاصفة الغبارية “حمراء” على مدينة الرياض، وتسببها في انعدام مستوى الرؤية .

وبين أحد المقاطع اختفاء معالم برج رافال كمبينسكي وانعدام للرؤية على طريق الملك فهد بالرياض بسبب العاصفة.

تحذيرات الأرصاد

وأصدرت الأرصاد تحذير من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض يشمل ( الحريق، القويعية ، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء).

تحذير من الدفاع المدني

من جانبها، أصدرت مديرية الدفاع المدني، نصائح مهمة للجميع في ظل موجة الغبار والعواصف الرملية التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة.

وأوضح “الدفاع المدني” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه لسلامة الجميع ينصح عند هبوب الرياح والعواصف الرملية والبقاء في المنزل، خاصة للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة، كما نصحة مديرية الدفاع المدني، بضرورة الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.

تنبيهات المرور

كما أصدرت المديرية العامة للمرور مجموعة من الإرشادات لقائدي المركبات في ظل موجة الغبار التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة، كالتالي :

– ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.
– التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.
– عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.
– إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.
– استخدام إشارات التنبيه (الفلشر) عند الضرورة.

وتشهد عدة مناطق من المملكة حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، حيث تعرضت مدينة عرعر لعاصفة ترابية، كما تعرضت تبوك وحائل والرياض لرياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

 

 

 

 

 

 

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