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بالفيديو.. العاصفة الرملية «حمراء» تدخل أجواء «المجمعة»

بالفيديو.. العاصفة الرملية «حمراء» تدخل أجواء «المجمعة»
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تواصل – فريق التحرير :

أظهرت عدة مقاطع متداولة لحظة دخول العاصفة الرملية “حمراء”، أجواء محافظة المجمعة شمال منطقة الرياض.

وبينت المقاطع المصورة، كيف تحولت السماء للون الأحمر، كما أدى الغبار إلى تدني مستوى الرؤية، وسط القيادة الحذرة من قائدي المركبات.

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، قد أوضح أن العاصفة الرملية حالياً تؤثر على حائل والقصيم، وتوقع أن تتحرك لتؤثر على المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض، وخلال ساعات المساء تكون على العاصمة الرياض – بمشيئة الله-.

وأصدرت الأرصاد تحذير من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض يشمل ( الحريق، القويعية ، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء) حتى الساعة 9 مساءً.

 

 

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