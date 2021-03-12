«المسند» يتوقع: العاصفة الغبارية «حمراء» تصل الرياض بعد قليل

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أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أنه وفقاً لحركة الرياح السطحية فمن المتوقع أن تضرب العاصفة الغبارية حمراء، الرياض بين الساعة 06:00 – 07:00م.

وتشهد عدة مناطق بالمملكة منذ صباح اليوم الجمعة، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة وعواصف غبارية أدت إلى تدني مستوى الرؤية كما تسببت في سقوط أعمدة كهربائية في حائل، وحولت نهارها إلى ليل.

ابقوا في منازلكم

من جانبه، حذر المسند، سكان الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والشرقية، والرياض، والقصيم، من الخروج من المنزل اليوم بسبب التقلبات الجوية والعواصف الترابية، قائلاً عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “يفضل البقاء في منازلكم اليوم”.

من جهة أخرى حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت ، وتتسبب في انعدام الرؤية الافقية ونشاط في الرياح السطحية .

تحذير من الدفاع المدني

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

كما أصدرت الأرصاد تحذير من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياضيشمل ( الحريق، القويعية ، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء) حتى الساعة 9 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.