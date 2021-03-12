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كيف يؤدي «الصم» صلاتهم جماعة في البر؟.. الشيخ «الشثري» يوضح (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير :

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، كيفية أداء الصم للصلاة أثناء تواجدهم في البر، وإذا كان من الأفضل أن يصلوا جماعة أو فرادى.

وقال الشيخ الشثري، خلال لقاء ببرنامج الجواب الكافي على قناة المجد: “الصلاة لها مكانتها ومنزلتها في دين الإسلام فهي من أعظم الأركان ومناجاة بين العبد وربه، وقد أمر رب العالمين بإقامة الصلاة في مواطن كثيرة” .

وأضاف: “الملاحظ أن أكثر هذه الأوامر جاءت بضيغة الجمع، كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، حيث قال (صلاةُ الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدَه، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر، فهو أحب إلى الله عز وجل)”.

وتابع: “ومن هنا فصلاة الجماعة فيها أجر كبير، ومن هذا المنطلق أوصي إخواني من الصم وغيرهم بصلاة الجماعة، وبالنسبة للصم إذا خرجوا للبرية يؤمهم أكثرهم قدرة على النطق، فقد يكون بعضهم يستطيع أن ينطق بعض الحروف دون غيرها”.

وأوضح أنه خلال الصلاة السرية للصم يؤمهم أكثرهم حفظاً للقرآن.

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