الشيخ سعد الخثلان يوضح بعض فضائل يوم الجمعة

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أوضح الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، بعضاً من فضائل يوم الجمعة.

وقال “الخثلان” في فضل يوم الجمعة: “هدى الله تعالى هذه الأمة ليوم الجمعة، وقد ضل عنه الأمم السابقة، فاختلف اليهود فكانت جمعتهم السبت واختلفت النصارى فكانت جمعتهم الأحد”.

وتابع الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: “كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيها تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد” ومعنى “نحن الآخرون السابقون” يعني الآخرون زمانا السابقون الأولون منزلة.