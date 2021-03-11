الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الشيخ سعد الخثلان يوضح بعض فضائل يوم الجمعة

0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، بعضاً من فضائل يوم الجمعة.

وقال “الخثلان” في فضل يوم الجمعة: “هدى الله تعالى هذه الأمة ليوم الجمعة، وقد ضل عنه الأمم السابقة، فاختلف اليهود فكانت جمعتهم السبت واختلفت النصارى فكانت جمعتهم الأحد”.

وتابع الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: “كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيها تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد” ومعنى “نحن الآخرون السابقون” يعني الآخرون زمانا السابقون الأولون منزلة.

Image

مواد ذات صلة

الشيخ الخثلان يوضح حكم التصدق بنية الشفاء ودفع البلاء (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم التصدق بنية الشفاء ودفع البلاء (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم الإيجار المنتهي بالتمليك (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم الإيجار المنتهي بالتمليك (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم تلقين الميت بعد دفنه (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم تلقين الميت بعد دفنه (فيديو)

هل تجب صلاة الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة؟.. «الخثلان» يوضح

هل تجب صلاة الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة؟.. «الخثلان» يوضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>