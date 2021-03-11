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بيان أمريكي أوروبي مشترك: نؤكد التزامنا الراسخ بأمن المملكة

بيان أمريكي أوروبي مشترك: نؤكد التزامنا الراسخ بأمن المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إدانتها لهجمات ميليشيات الحوثيين على المملكة ومحافظة مأرب في اليمن.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن بلاده تضم صوتها لأصوات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في إدانة هذه الهجمات، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط في الجهود الدبلوماسية من خلال البعثة الأممية في اليمن، مضيفا: “واشنطن تدين مع أوروبا محاولات الحوثي لاستهداف المملكة”.

وقال بيان أوروبي أميركي مشترك “نؤكد التزامنا الراسخ بأمن المملكة”، واعتبر أن “جهودنا بدعم من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة تقدم أفضل أمل للسلام في اليمن”.

وتابع أن ” هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن”. وحض البيان الحوثيين على اغتنام فرصة السلام ووقف تصعيدهم في اليمن.

وأضاف بلينكن أن “واشنطن تنضم إلى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في إدانة هجمات الحوثي على مأرب”.

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