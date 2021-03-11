الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مجلس الصحة الخليجي: لا فرق بين لقاحي «فايزر» و«أسترازينيكا».. كلاهما آمن (فيديو)

مجلس الصحة الخليجي: لا فرق بين لقاحي «فايزر» و«أسترازينيكا».. كلاهما آمن (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أنه لا يوجد فرق بين لقاحي شركتي “فايزر” و”أسترازينيكا” فكلاهما آمن وذا فاعلية ضد كورونا.

وأضاف العمار، في لقاءٍ مع برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، إن هناك 5 لقاحات آمنة معتمدة عالمياً وتم استيراد الأفضل والأكثر مأمونية منها.

وتابع أحمد العمار: “أنه لا توجد فروق طبية بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا المستخدمين في المملكة، كما يمكن اختيار الأسهل توفراً حسب الموعد”.

وتابع أن اللقاحين متساويان في الفعالية، وهناك امتيازات توجد بنسب أعلى في أحدهما ولا توجد في الآخر والعكس.

وعن الأعراض المصاحبة للتطعيم، أوضح العمار أنها تختلف حسب مناعة كل جسم؛ فمن الممكن أن تظهر بعد تلقي الجرعة الأولى أو الثانية أو لا تظهر أعراض مقلقة مطلقاً.

مواد ذات صلة

دراسة جديدة تكشف مفاجآت بشأن تأثير الأسبرين على كورونا

دراسة جديدة تكشف مفاجآت بشأن تأثير الأسبرين على كورونا

لقاح جديد مضاد لكورونا على شكل بخاخ للأنف ..إليك مميزاته

لقاح جديد مضاد لكورونا على شكل بخاخ للأنف ..إليك مميزاته

التجارة تكشف سبب إغلاق مركز تجاري بالرياض.. وتشدد الرقابة على معارض السيارات

التجارة تكشف سبب إغلاق مركز تجاري بالرياض.. وتشدد الرقابة على معارض السيارات

بعد قرار الداخلية بعدم تمديد احترازات كورونا.. إليكم الممنوع والمسموح به

بعد قرار الداخلية بعدم تمديد احترازات كورونا.. إليكم الممنوع والمسموح به

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>