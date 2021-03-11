مجلس الصحة الخليجي: لا فرق بين لقاحي «فايزر» و«أسترازينيكا».. كلاهما آمن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أنه لا يوجد فرق بين لقاحي شركتي “فايزر” و”أسترازينيكا” فكلاهما آمن وذا فاعلية ضد كورونا.

وأضاف العمار، في لقاءٍ مع برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، إن هناك 5 لقاحات آمنة معتمدة عالمياً وتم استيراد الأفضل والأكثر مأمونية منها.

وتابع أحمد العمار: “أنه لا توجد فروق طبية بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا المستخدمين في المملكة، كما يمكن اختيار الأسهل توفراً حسب الموعد”.

وتابع أن اللقاحين متساويان في الفعالية، وهناك امتيازات توجد بنسب أعلى في أحدهما ولا توجد في الآخر والعكس.

وعن الأعراض المصاحبة للتطعيم، أوضح العمار أنها تختلف حسب مناعة كل جسم؛ فمن الممكن أن تظهر بعد تلقي الجرعة الأولى أو الثانية أو لا تظهر أعراض مقلقة مطلقاً.