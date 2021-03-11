«المصلح» يوضح حكم المجسمات والتماثيل التي توضع في البيت للزينة

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم المجسمات والتماثيل والصور التي توضع في البيت للزينة.

وقال الشيخ المصلح، إن عامة العلماء أكدوا أن التماثيل لا تجوز، ولا يفرق جماهير العلماء بين ما كان منها يُعبد وما كان منها لا يعبد.

وتابع الشيخ خالد المصلح “وإذا كانت على شكل إناء وعليها صورة طير، أي صور تابعة فهذه يُتسامح فيها ما لا يتسامح في الشيء الذي يعد مستقلاً “.