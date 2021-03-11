الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المصلح» يوضح حكم المجسمات والتماثيل التي توضع في البيت للزينة

«المصلح» يوضح حكم المجسمات والتماثيل التي توضع في البيت للزينة
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم المجسمات والتماثيل والصور التي توضع في البيت للزينة.

وقال الشيخ المصلح، إن عامة العلماء أكدوا أن التماثيل لا تجوز، ولا يفرق جماهير العلماء بين ما كان منها يُعبد وما كان منها لا يعبد.

وتابع الشيخ خالد المصلح “وإذا كانت على شكل إناء وعليها صورة طير، أي صور تابعة فهذه يُتسامح فيها ما لا يتسامح في الشيء الذي يعد مستقلاً “.

مواد ذات صلة

هل يتمثل الجن بصور الألعاب والعرائس؟ المصلح يجيب (فيديو)

هل يتمثل الجن بصور الألعاب والعرائس؟ المصلح يجيب (فيديو)

«واتسآب» يختبر ميزة جديدة تتعلق بإخفاء الصور.. تعرّف عليها

«واتسآب» يختبر ميزة جديدة تتعلق بإخفاء الصور.. تعرّف عليها

هل يجوز للوالد أن يطلب من ولده طلاق امرأته؟.. «المصلح» يجيب

هل يجوز للوالد أن يطلب من ولده طلاق امرأته؟.. «المصلح» يجيب

هل يأثم من رأى منكراً ولم ينكره؟ الشيخ المصلح يجيب

هل يأثم من رأى منكراً ولم ينكره؟ الشيخ المصلح يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>