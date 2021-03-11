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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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سفارة المملكة بالقاهرة تحذر من انتحال العلامة التجارية لدارة الملك عبدالعزيز

سفارة المملكة بالقاهرة تحذر من انتحال العلامة التجارية لدارة الملك عبدالعزيز
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت السفارة السعودية في القاهرة، من انتحال مركز للعلامة التجارية لدارة الملك عبدالعزيز.

وقالت السفارة، في بيان لها، الخميس: «لاحظت السفارة تداول موقع ما يسمى مركز التاريخ العربي للنشر اسم (الدارة)، بهدف الترويج لبيع ما تسميه مخطوطات تاريخية بمبالغ مالية باهظة، وحيث إن ملكية العلامة التجارية (الدارة) مسجلة باسم «دارة الملك عبدالعزيز» في المملكة العربية السعودية، ونظرًا لأن استخدام هذه العلامة التجارية يٌعدٌ انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية من قِبَل الحساب المسجل في منصة الفيسبوك تحت المٌعَرَّف (www.facebook.com/profile.php?id=100022903762058 ) والعائد للدكتور محمد خليل.

وأضافت: “تؤكد السفارة على عدم وجود علاقة بأي شكل كان لدارة الملك عبدالعزيز بهذا المركز أو أي من المطبوعات التي يروج لها، فإنها توضح بأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية حيال انتهاك المركز المشار إليه لحقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف، والعلامة التجارية، وذلك طبق؟ا لقواعد وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية”.

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