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استشاري: 6 عوامل تسبب نقص الكالسيوم في الدم

استشاري: 6 عوامل تسبب نقص الكالسيوم في الدم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د.ناصر الجهني استشاري الطب الباطني والغدد الصم والسكري، أسباب نقص عنصر الكالسيوم في الدم.

وقال الجهني، إن من أسباب نقص الكالسيوم في الدم ما يلي:

• نقص فيتامين د.

• قصور الغدة جارة الدرقية بعد الجراحة أو لأسباب مناعية.

• بعض الأدوية.

• نقص المغنيسيوم.

• أمراض الكلى.

• بعض الأمراض الوراثية.

جدير بالذكر أن الكالسيوم (Calcium) هو عنصر كيميائي أساسي وحيوي للجسم. ويشكل المستوى الطبيعي منه في الدم شرطا حيويا لعمل مختلف خلايا الجسم، وخاصة الدماغ، العضلات والقلب. ولذلك، فإن نقص الكالسيوم في الدم (Hypocalcemia) قد يسبب مشاكل سريرية وأمراض عديدة.

ويحصل الجسم على الكالسيوم من المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان، فيتم امتصاصه من الجهاز الهضمي إلى الدم. وفي الدم، يدخل جزء من الكالسيوم إلى داخل الخلايا. الجزء الأكبر من الكالسيوم في الجسم موجود في العظام وفي الأسنان، بينما توجد كمية ضئيلة منه في الدم وفي سوائل الجسم الأخرى

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