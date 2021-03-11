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كيف تتصرف إذا اشتكى طفلك من «التنمر الإلكتروني»؟.. «الاتصالات» توضح

كيف تتصرف إذا اشتكى طفلك من «التنمر الإلكتروني»؟.. «الاتصالات» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كيفية التصرف حال شكوى الطفل من تعرضه للتنمر الإلكتروني عبر الإنترنت.

وقالت الوزارة أنه لابد من الاستماع للطفل ومعاناته؛ وتشجيعه للحديث عن المشكلة، وبث الطمأنينة في نفسه وتقديم الدعم له، وعدم اللجوء إلى خيار منع الطفل من استخدام الإنترنت و الأجهزة التي بحوزته.

وأضافت الوزارة “إذا كنت تريد أن يشعر طفلك بالثقة فلا تغضب أو تشعر بالحزن عندما يخبرك طفلك أنه تعرض للتنمر، لا بد أن تشعر طفلك أنه يستطيع التحدث معك بحريه وأنك سوف تستمع له دون غضب أو لوم او إطلاق أحكام مسبقة أو عقاب”.

وتابعت: “تحقق من عمق المشكلة أين تعرض لها الطفل؟ هل هي مجموعة من التعليقات أم أنها مستمرة بشكل كبير ومؤذي، وأكد لطفلك أنك تشعر به وتعي ما يتعرض له، وتأكد من مدى تأثر طفلك بهذه المشكلة وماهي آثارها على شخصيته”.

وأشارت وزارة الاتصالات إلى ضرورة تقديم النصيحة للطفل بعدم الرد أو مجاراة المتنمر في سلوكه، وتوضح له آلية حظر المتنمر وضرورة توثيق الاعتداء بأخذ أدلة ضد المتنمر ورفع تقرير للإبلاغ عنه على المنصة التي حصل التنمر عبرها، حيث وضعت كافة القنوات الرقمية سُبلًا للحد من التنمر وتوعية مستخدمها بذلك.

وأكدت أنه يمكن التبليغ عبر الرقم الموحد لبلاغات التحرش في المملكة 911 أو عبر تطبيق كلنا أمن حيث تم إضافة البلاغات الخاصة بالجرائم الإلكترونية (المساس بالحياة الشخصية – التهديد – الابتزاز وغيرها).

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    طيب الحل وين ؟!

    تم سرد الاخطار على حد زعمه ! ولكن لم يتطرق للحل !!!!!!!!!!