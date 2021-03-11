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حائل.. ضبط عمالة حولت منزلاً لمعمل إنتاج مواد غذائية مغشوشة

حائل.. ضبط عمالة حولت منزلاً لمعمل إنتاج مواد غذائية مغشوشة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكّنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل بمساندة من الجهات الأمنية من ضبط أكثر من 700 كجم من المواد الغذائية المغشوشة في منزل سكني لأحد المقيمين تم تحويله إلى معمل لإنتاج المواد الغذائية بطريقة غير نظامية ودون ترخيص، إضافة لوجود شبهة تستر تجاري.

وصادرت الفرق الرقابية للوزارة المنتجات والأدوات المستخدمة في إنتاج وتغليف المواد الغذائية، وتزوير تواريخ انتهاء الصلاحية.

كما تمت إحالة العمالة المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، كما حثت المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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