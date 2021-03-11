دراسة جديدة تكشف مفاجآت بشأن تأثير الأسبرين على كورونا

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن تناول حبوب الأسبرين قد يساعد في الحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت الدراسة، أنه تم بحث بيانات أكثر من 10 آلاف شخص تم اختبارهم لـ”كوفيد-19″ بين فبراير ويونيو 2020 أن قرصا واحدا من الأسبرين (75 ملغ) في اليوم أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالفيروس بنسبة 29%، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وما يزال من غير المعروف بالضبط كيف يمكن للأسبرين أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا، لكن المؤلفين يعتقدون أن خصائصه المضادة للفيروسات تأتي من القدرة على تغيير كيفية استجابة جهاز المناعة لمسببات الأمراض.

يذكر أن بيانات حديثة أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 118 مليونا حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لنحو 327 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 118 مليونا وستة آلاف حالة.

وأظهرت البيانات، أن عدد المتعافين تجاوز 66.8 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى نحو مليونين و620 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرج” للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 327 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.