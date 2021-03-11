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«البيئة»: نكافح الجراد على مساحة 28 ألف هكتار بمختلف المناطق

«البيئة»: نكافح الجراد على مساحة 28 ألف هكتار بمختلف المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرق التابعة لها تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة تزيد عن 28 ألف هكتار على مستوى المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن المساحة المستكشفة خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس 2021، بلغت نحو 173 ألف و457 هكتار، والمساحة المصابة والمعالجة بواقع 28 ألف و145 هكتار.

وأضافت أنه تم المكافحة بالرش الجوي بإجمالي 2500 هكتار، ومازالت فرق المكافحة تواصل أعمالها للقضاء على هذه الآفة.

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