«الحج والعمرة» تعلن عن 44 وظيفة للجنسين في عدة تخصصات

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن طرح (44) وظيفة إدارية (للرجال والنساء) بنظام التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الرابعة حتى المرتبة التاسعة على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من خلال منظومة التوظيف (جدارة) .

المراتب وأعداد الوظائف:

– المرتبة الرابعة (عدد 3 وظائف)

– المرتبة السادسة (عدد 19 وظائف)

– المرتبة السابعة (عدد 3 وظائف)

– المرتبة الثامنة (عدد 18 وظيفة)

– المرتبة التاسعة (وظيفة واحدة)

مسميات وتفاصيل الوظائف:

– مراقب (عدد 3 – المرتبة الرابعة)

– مراقب حج وعمرة (عدد 4 – المرتبة السادسة)

– مراقب خدمات (عدد 3 – المرتبة السادسة)

– مأمور علاقات عامة (عدد 2 – المرتبة السادسة)

– محامي مساعد (عدد 2 – المرتبة السادسة)

– باحث مشاريع مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– باحث تطوير إداري مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– باحث تطوير موارد بشرية (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– باحث توظيف مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– باحث تدريب وابتعاث مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– باحث تنظيم مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– باحث مكتبات مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– مصمم جرافيكس (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– محلل نظم (عدد 1 – المرتبة السابعة)

– مراقب إنشاءات (عدد 1 – المرتبة السابعة)

– باحث أمن وسلامة (عدد 1 – المرتبة السابعة)

– محلل نظم أول (عدد 4 – المرتبة الثامنة)

– باحث تطوير إداري (عدد 3 – المرتبة الثامنة)

– أخصائي تقنية معلومات (عدد 2 – المرتبة الثامنة)

– مطور برامج أول (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– أخصائي علاقات عامة (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– باحث قضايا (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– باحث تخطيط (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– باحث إعلامي (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– مهندس معماري (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– باحث تدريب وابتعاث (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– أخصائي تخطيط (عدد 1 – المرتبة التاسعة)

الفئات المستهدفة في الإعلان:

– خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

– الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

شروط التقديم على الوظائف:

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

– المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية.

– الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد الطلب نهائياً.

– يشترط لشغل وظائف المراقبين اتقان اللغات التالية (التركية، الملايوية، الأردية، الأوزبكية، الفارسية، الصينية).

تاريخ ورابط التقديم التقديم :-

يمكن التقديم على الوظائف الأربعاء القادم 1442/8/4هـ من خلال نظام جدارة ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 1442/8/10هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).