هل يساعد «مخفوق الموز» على اكتساب الوزن..إليك الإجابة

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إذا كنت نحيفًا وتحاول زيادة وزنك ، فهناك احتمال كبير أن أحدهم نصحك بشرب مخفوق الموز، فنظرًا لكونه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والألياف ، فهناك اعتقاد شائع أن الموز يسبب السمنة ، لذلك عندما يحاول شخص ما زيادة الوزن ، يبدو من المنطقي زيادة تناول الفاكهة الصفراء. في هذه المقالة ، سنحاول معرفة ما إذا كان مخفوق الموز يمكن أن يساعد فعلاً في زيادة الوزن أم لا.

المحتوى الغذائي للموز

خلافا للاعتقاد الشائع ، الموز لا يسبب السمنة على الإطلاق. في الواقع ، إنه واحد من أكثر الفواكه المغذية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي. فهو غني بالألياف والبوتاسيوم وقليل الدهون ، مما يجعله وجبة خفيفة ممتازة بعد التمرين للحد من الجوع الشديد.

ترتبط فكرة زيادة الموز للوزن بسبب ارتفاع نسبة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية ومحتوى البروتين المنخفض. حيث تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 105 سعرة حرارية و 27 جرامًا من الكربوهيدرات، وفقاً لموقع «timesofindia».

لكن الموز مصدر غني بعناصر غذائية أخرى مهمة ، مثل فيتامين ب 6 وفيتامين ج ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية. لذا ، فإن استبعاد هذه الفاكهة من نظامك الغذائي يعني أنك ستفقد جميع العناصر الغذائية الأخرى وفوائدها الصحية.

هل يمكن أن يساعد في زيادة الوزن؟

لا يوجد طعام أو شراب واحد يمكن أن يساعدك على زيادة الوزن أو إنقاصه، حتى عندما نتحدث عن مخفوق الموز ، لا يوجد دليل علمي أن شربه بانتظام يمكن أن يساعد على زيادة الوزن. هو بالتأكيد إضافة صحية إلى خطة النظام الغذائي الخاص بك لزيادة الوزن ولكن للحصول على نتيجة فعالة ، تحتاج إلى تناول نظام غذائي متوازن.

يحتوي الموز على نسبة عالية من السعرات الحرارية وقد يدعم زيادة وزنك ، ولكن فقط إذا كنت تستهلكه بالطريقة الصحيحة. لزيادة الوزن ، تناول كوبًا من الحليب عالي الدسم وأضف له ثمرتين من الموز. اخلطهم واسكب المشروب في كوب وأضف العسل والمكسرات إليه. يمكنك أيضًا استبدال حليب البقر بحليب اللوز الغني بالسعرات الحرارية ، كما يساعد تناول مشروب الموز بعد جلسة التمرين على تعافي عضلاتك بشكل أسرع.

إذا كنت تتطلع إلى زيادة الوزن ، فقم بزيادة استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية وممارسة الرياضة. سوف تساعدك ممارسة الرياضة على اكتساب كتلة العضلات وتمنع تراكم الدهون في الجسم والتي تعتبر ضارة بالصحة.