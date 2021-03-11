«أبل» تخفض إنتاج هواتف «آيفون 12 ميني» حتى يونيو المقبل

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “آبل” سعيها لتخفيض إنتاجها المخطط له لجهاز “آيفون 12 ميني” للنصف الأول من هذا العام، كجزء من تعديل أوسع لخطط الإنتاج التي صاغتها الشركة أواخر العام الماضي.

ووفقا لما ذكرته مجلة “نيكيه آسيا” التقنية المتخصصة، ستخفض الشركة الإنتاج المخطط له بأكثر من 70% حتى يونيو المقبل.

ولفتت إلى أن “آبل” قد خفضت الطلبات على جميع أجهزة “آيفون” بنحو 20%، مقارنة بخططها في ديسمبر الماضي.

ووفقا لمصادر مطلعة، تستهدف الشركة حاليا إنتاج نحو 75 مليون هاتف، والذي يعد أعلى قليلاً من شحنات “آيفون” في نفس الفترة من العام الماضي.

وأخبرت الشركة بعض الموردين أنها بحاجة إلى مكونات لنحو 100 مليون جهاز “آيفون” للنصف الأول من العام الحالي.

وكشفت المصادر أن الشركة أبلغت الموردين أنها لا تزال تعتزم تصنيع 230 مليون جهاز “آيفون” لعام 2021، بزيادة أكثر من 11% عن العام الماضي.

ويعد هاتف “آيفون 12 ميني” النسخة الأصغر في سلسلة “آيفون 12” الجديدة والذي يتميز بمقاس الشاشة 5.4 بوصة مقارنة بمقاس النسخة العادية 6.1 بوصة،كما يتميز الهاتف بوزن خفيف للغاية نحو 135 غرام، وبأبعاد 131.5x64.2×7.4ملم.