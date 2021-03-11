الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أبل» تخفض إنتاج هواتف «آيفون 12 ميني» حتى يونيو المقبل

«أبل» تخفض إنتاج هواتف «آيفون 12 ميني» حتى يونيو المقبل
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “آبل” سعيها لتخفيض إنتاجها المخطط له لجهاز “آيفون 12 ميني” للنصف الأول من هذا العام، كجزء من تعديل أوسع لخطط الإنتاج التي صاغتها الشركة أواخر العام الماضي.

 ووفقا لما ذكرته مجلة “نيكيه آسيا” التقنية المتخصصة، ستخفض الشركة الإنتاج المخطط له بأكثر من 70% حتى يونيو المقبل.

 ولفتت إلى أن “آبل” قد خفضت الطلبات على جميع أجهزة “آيفون” بنحو 20%، مقارنة بخططها في ديسمبر الماضي.

 ووفقا لمصادر مطلعة، تستهدف الشركة حاليا إنتاج نحو 75 مليون هاتف، والذي يعد أعلى قليلاً من شحنات “آيفون” في نفس الفترة من العام الماضي.

 وأخبرت الشركة بعض الموردين أنها بحاجة إلى مكونات لنحو 100 مليون جهاز “آيفون” للنصف الأول من العام الحالي.

 وكشفت المصادر أن الشركة أبلغت الموردين أنها لا تزال تعتزم تصنيع 230 مليون جهاز “آيفون” لعام 2021، بزيادة أكثر من 11% عن العام الماضي.

 ويعد هاتف “آيفون 12 ميني” النسخة الأصغر في سلسلة “آيفون 12” الجديدة  والذي يتميز بمقاس الشاشة 5.4 بوصة مقارنة بمقاس النسخة العادية 6.1 بوصة،كما يتميز الهاتف بوزن خفيف للغاية نحو 135 غرام، وبأبعاد 131.5x64.2×7.4ملم.

 

 

مواد ذات صلة

الرشيد: تحديث جديد لنظام آيفون.. ويُنصح بإجراء مهم قبل التحديث

الرشيد: تحديث جديد لنظام آيفون.. ويُنصح بإجراء مهم قبل التحديث

«أبل» تستعد لطرح هاتفها الجديد «آيفون 13».. وتوقعات بإصداره في هذا الموعد

«أبل» تستعد لطرح هاتفها الجديد «آيفون 13».. وتوقعات بإصداره في هذا الموعد

«أبل» تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية لأول مرة منذ 5 سنوات

«أبل» تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية لأول مرة منذ 5 سنوات

توقعات بتوقف «آبل» عن إنتاج «آيفون 12 ميني».. لهذا السبب

توقعات بتوقف «آبل» عن إنتاج «آيفون 12 ميني».. لهذا السبب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة