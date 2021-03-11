ضبط 50 بدلة عسكرية و150 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات في المجمعة

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ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض (50) بدلة عسكرية و(150) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة خلال جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المجمعة، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة, ومكتب العمل في الرياض.