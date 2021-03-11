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شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة المعدات الكهربائية من مشاريع تحت الإنشاء

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة المعدات الكهربائية من مشاريع تحت الإنشاء
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة الرياض، من القبض على 4 مواطنين ومقيمَين لارتكابهم عدداً من جرائم السرقة تمثلت في سرقة القواطع والمواد والمعدات الكهربائية والنحاسية.

وتفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين ومقيمَين اثنين من الجنسية البنجلادشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح الكريديش، أن جرائمهم تمثلت في سرقة القواطع والمواد والمعدات الكهربائية والنحاسية من مواقع ومشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، متّخذين من أحد الأحواش مقرًا لتجميع المسروقات، وتم استرداد معظمها.

وأشار إلى أنه قد جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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