بتداولات بلغت 11.9 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم يُغلق منخفضاً عند مستوى 9587.79 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 7.66 نقاط ليقفل عند مستوى 9587.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعمير، والجزيرة، والبلاد، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مسك، ومعدنية، والعبداللطيف، وصدق، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.61%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وصدق، ودار الأركان، والجزيرة، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة ، والإنماء، وصدق، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 1733.31 نقطة ليقفل عند مستوى 24175.09 نقطة، وبتداولات بلغت 82 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 675 ألف سهم تقاسمتها 1964 صفقة.