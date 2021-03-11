الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«متحدث الصحة» يؤكد: لقاحات «كورونا» المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة

«متحدث الصحة» يؤكد: لقاحات «كورونا» المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن الوزارة ترصد تذبذباً في مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وكذلك الحالات الحرجة.

وأضاف “متحدث الصحة”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيمُكّن من التحكم بشكل أقوى في انتشار الفيروس.

وأكد أن عدد من تلقوا اللقاح تجاوز أكثر من مليون و700 ألف شخص وبلغ عدد مراكز تقديم اللقاح نحو 500 مركز، داعياً إلى سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

وأشار إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مؤكداً أنأخذ لقاح فيروسكورونالا يُضعف المناعة.

 

مواد ذات صلة

هل يمكن تطعيم شخص يعاني من حساسية ضوء الشمس بـ«لقاح كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

هل يمكن تطعيم شخص يعاني من حساسية ضوء الشمس بـ«لقاح كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

هل تلقي لقاح كورونا في مراكز «تأكد» يحتاج لوجود مرافق؟.. «الصحة» توضح

هل تلقي لقاح كورونا في مراكز «تأكد» يحتاج لوجود مرافق؟.. «الصحة» توضح

«الصحة»: التوسع في حملة التطعيم ضد كورونا والحجز عبر «صحتي»

«الصحة»: التوسع في حملة التطعيم ضد كورونا والحجز عبر «صحتي»

10 سمات في لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة.. تعرف عليها (إنفوجرافيك)

10 سمات في لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة.. تعرف عليها (إنفوجرافيك)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>