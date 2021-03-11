«متحدث الصحة» يؤكد: لقاحات «كورونا» المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن الوزارة ترصد تذبذباً في مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وكذلك الحالات الحرجة.

وأضاف “متحدث الصحة”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيمُكّن من التحكم بشكل أقوى في انتشار الفيروس.

وأكد أن عدد من تلقوا اللقاح تجاوز أكثر من مليون و700 ألف شخص وبلغ عدد مراكز تقديم اللقاح نحو 500 مركز، داعياً إلى سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

وأشار إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مؤكداً أنأخذ لقاح فيروسكورونالا يُضعف المناعة.